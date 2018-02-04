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اقتصاد وأسواق
المالية: بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال أيام
الأحد 04 فبراير 2018 02:58 م
عمرو الجارحى وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحى وزير المالية
خالد بدر الدين
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة، ستطرح سندات دولية قيمتها بين 4 – 5 مليارات دولار، خلال أيام قليلة، ومن المتوقع أن يكون إصدار السندات خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الجارحي، في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك جولة ترويجية قصيرة قبل طرح السندات الدولية.
وذكرت الوكالة، أن الجارحي أعلن من قبل أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، أواخر يناير من هذا العام.
كانت الحكومة باعت في يناير من العام الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، ثم باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى في مايو 2017.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % ليرتفع إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى.
وزارة المالية
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