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بورصة وشركات
مصر للزيوت تلغى مزادًا لبيع قطعة أرض
الأحد 04 فبراير 2018 02:41 م
مصر للزيوت والصابون
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صورة موضوعية لمصر للزيوت والصابون
رجب عزالدين
ألغت شركة مصر للزيوت والصابون، مزادًا علنيًا، لبيع قطعة أرض بمدينة غمر لعدم وصول الأسعار المقدمة من المتزايدين للسعر الأساسى.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن المزاد العلنى أجرى فى موعده الخميس الماضى، وتم إلغائه لعدم الوصول إلى السعر الأساسى المحدد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأعلنت الشركة، فى نهاية ديسمبر الماضى، عن عقد مزادًا علنيًا فى 1 فبراير 2018، لبيع قطعة أرض مساحتها 1062 متر مربع (تحت العجز والزيادة) من أرض فضاء بمصنع العلف بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.
وارتفعت أرباح الشركة، خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر 2017، بنسبة 193% لتسجل 16.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 690.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 371 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
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