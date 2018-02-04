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طاقة
شاكر: هناك تباطؤ من الحكومة بالمشروعات.. و52 مليارًا قيمة الدعم
الأحد 04 فبراير 2018 02:29 م
محمد شاكر 555669
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محمد شاكر 555669
عمر سالم
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك تباطؤا من الحكومة المصرية فى بعض المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة ويرجع لعدة عوامل، أبرزها حساب احتياجات القطاع ومدي قدرة الشبكة وقدرة شبكة الغاز.
وأوضح شاكر، خلال كلمته فى ملتقي مصر الثالث للاستثمار، أن القطاع كان يمر بمرحلة صعبة، مما دعا لإضافة قدرات ضخمة فى فترة وجيزة.
وأشار إلى أن القطاع استطاع التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية على مشروعات ضخمة بعد مفاوضات استغرقت أياما قليلة لإضافة محطات بقدرات ١٤.٨ ألف ميجاوات.
وأضاف شاكر أن القطاع ربط النمو بالطاقة الكهربائية بمقدار النمو فى الاستهلاك، كما وضعنا خطة لرفع الدعم نهائيا بحلول ٢٠٢١ المقبل، موضحا أن السعر الحقيقي يجعل هناك كفاءة فى استهلاك الطاقة.
وأوضح أن تكلفة الدعم للكهرباء يصل لنحو ٥٢ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٨٢ مليار جنيه العام الماضي، موضحا أن مصر بها ٣.٢ مليون عمود، وتم تغيير نحو ١.٤ مليون عمود للإنارة باللمبات الليد.
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