الأهلى الكويتى يقرض المصرية لمساعدة صغار الصناع 50 مليون جنيه

ماهر حمزاوى

سيد بدر



وقع البنك الأهلى الكويتى – مصر، بروتوكول تمويل مع الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.



وكشف ماهر حمزاوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، أن البنك الاهلى الكويتى وافق على منح الجمعية 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لزيادة الطلب على القروض من الجمعية لعملائها.



وأوضح حمزاوى أن العقد بقيمة 50 مليون جنيه مقسمة الى 20 مليونا ودائع، و30 مليونا إضافية خطا ائتمانيا بالبنك للجمعية وسيتم السحب منه عند الحاجة اليه لتمويل المشروعات.



وأشار حمزاوى الى أنه من المقرر البدء فى السحب من الخط الائتمانى خلال النصف الثانى من شهر فبراير الحالى خاصة أن الجمعية تلقت طلبات لمنح تمويلات وقروض للمشروعات متناهية الصغر، الامر الذى سيجعل الجمعية تتجه للحصول على اموال من الخط الائتمانى بالبنك الاهلى الكويتي.



واضاف أن حجم الطلب على الاقراض من خلال الجمعية حاليا كبير حتى ارتفع من 55 مليون جنيه الى 70 مليونا، لافتا الى أنه كان يلزم مواجهة الزيادة المقدرة بـ 15 مليون جنيه من خلال الخط الائتمانى الذى تم توقيعه مع البنك الاهلى الكويتى، موضحا ان كل التمويلات يتم توجيهها الى المشروعات متناهية الصغر فقط طبقا للقانون.



واوضح ان الجمعية تستهدف حاليا التوسع والانتشار فى فروعها وافتتاح جديدة، لافتا الى انه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة بعد موافقة الرقابة المالية فى منيا القمح بمحافظة الشرقية والصف بالجيزة وفى الباجور منوفية.



من جانبه اكد خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى للبنك الاهلى الكويتى – مصر، اهتمام مصرفه بالقطاع المتناهى الصغر والذى يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد نظرا للدور الذى يؤديه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.