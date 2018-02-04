شل للزيوت تجدد شراكتها مع منجم السكرى

أحمد شوقى



استمرارًا للتأكيد على ريادتها في السوق المصرية كأكبر مورد للزيوت الصناعية للعام الحادي عشر على التوالي، جددت شركة شل للزيوت-مصر عقد شراكتها للمرة الثانية مع شركة السكري لمناجم الذهب، بعد شراكة بدأتها فى عام 2014لتصبح هي المورد الحصري للزيوت لمشروعات شركة السكري.



حضر حفل التوقيع من جانب شركة "شل"، ساهر هاشم،العضو المنتدب لشركة شل للزيوت-مصر، ومصطفى صادق، مديرقطاع شؤون البترول، ومعتز السيد، مدير مبيعات إدارة البيع المباشر، ومصطفى محمود،مدير مبيعات قطاع التعدين والنفط والغاز.



ومن جانب شركة "السكري"، حضر علي بركات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم ذهب السكري، ويوسف الراجحي،العضو المنتدب للشركة.



بناء على هذه الشراكة، ستقوم شركة شل بدعم أنشطة "شركة مناجم ذهب السكري" وتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية والخدمات الأخرى.



وعلق ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت-مصر على التوقيع قائلاً: "إننا نمتلك في شل للزيوت -مصر الخبرات والكفاءات التي تؤهلنا دائماً لتبوء صدارة موردي الزيوت للعديد من القطاعات الصناعية، وبدورنا دائماً نسعى إلى مزيدٍ من التعاون مع الشركات العالمية مثل شركة "سنتامين"، لما تنضوي عليه عقود الشراكة من منفعة متبادلة للطرفين"



وأضاف ساهر: "إن شل للزيوت – مصر لا تسعي أن تكون مجرد مورد للزيوت ولكننا نعمل على علاقة شراكة مع عملائنا مبنية على التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة فنحن نتكفل دائماً بتقديم الحلول التقنية والخدمات الفنية لشركائنا، مما ينعكس بالإيجاب على أداء معداتهم وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج، ومن ثمّ تحقيق زيادة في معدلات الأرباح."



وقال يوسف الراجحي،العضو المنتدب لشركة مناجم ذهب السكري: "على مدار ثلاث سنوات،أثبتت شركة شل أنها شريك مثالي لنا، فنحن نسعى دائمًا لاختيار أفضل الشركات الصناعية ليكونوا شركاء لنا في النجاح، ولذلك وقع اختيارنا على شركة شل للزيوت-مصر للمرة الثانية، فشركة شل رائدة في مجالها وتقدم أفضل الزيوت بأعلى جودة معتمدة على أحدث التكنولوجيا والحلول التقنية.



لقد جددنا عقد شراكتنا مع شل للزيوت-مصر للاستفادة من خبراتها وخدماتها في مجال الزيوت لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة مع شركة في حجم ومكانة شل".