انقطاع المياه عن مركز أبو النمرس بالجيزة .. الإثنين

محطة المياه



سمر السيد



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل، وضعفها ببعض مناطق مدينة الحوامدية، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح غد الإثنين وحتى 12 من صباح اليوم التالي الثلاثاء، وذلك نظرا لإجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه أبو النمرس.



وأهابت الشركة فى بيان صحفى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.