انتهاء أعمال المرحلة الثالثة لتوصيل الغاز الطبيعي بمرسى مطروح

علاء أبو زيد محافظ مطروح 22



المال - خاص



أعلن محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح من بين 50 لــ 60 % للمرحلة الثالثة وهي من شارع شكري القوتلي وحتي شارع الميناء القديمة شمالا وجنوباً من شارع شكري القوتلي مروراً بشارع المحطة وحتي بيت الطلبة بشارع علم الروم .



وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بانه جاري الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع علم الروم والقضاء علي مشكلة الصرف الصحي بمنطقة الفيروز وسيتم انتهاء عمليات توصيل الشبكات الارضية للغاز الطبيعي نهاية الشهر الجاري والانتهاء من مشروعات الصف الصحي الجارية بمدينة مرسي مطروح نهاية مارس القادم للاستعداد مبكراً لموسم الصيف .



ولفتجابر الى أنه جاري الانتهاء من أعمال مشروعات الصرف الصحي بالمدينة بعمل شنايش للمطر في شوارع الجلاء وشكري القوتلي ووسط المدينة لتصرف مياه الامطار في شبكة الصرف الصحي بالمناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الامطار وتعيق حركة سير السيارات والمواطنين في فصل الشتاء .



وتهيب الشركة المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي المواطنين الاشتراك بتوصيل الغاز لضمان استمرار استثمارات الشركة بالمحافظة بتوصيل الغاز الطبيعي لباقي المناطق خاصة مع زيادة ارتفاع أسعار الشبكات الارضية حيث كانت نسب الاشتراكات للمواطنين ضعيفة للغاية في المراحل السابقة وغير متوقعة .



ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بانه يتابع أعمال المشروعات القائمة بمدينة مرسي مطروح من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي وإعادة الشئ لأصلة بلجان ترفع التقارير بشكل دوري حول نسب التنفيذ وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات قبل موسم الصيف في المواعيد الموقعة بالعقود مع الشركات وسيتم توقيع أقصي غرامة علي الشركات المخالفة للمواعيد المتفق عليها .



مؤكدا بانه تم دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 350 مليون جنيه التي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتلبية لمطالب الأهالي بانهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مضيفاً بانه جاري العمل في تطوير شارع الاسكندرية بعد تخصيص مبلغ 3 مليون جنيه لتطوير الشارع بالكامل ومنها تطوير شامل للارصفة وسيتم استخدام الانترلوك القديم مرة أخري في الشوارع الجانبية .



وأضاف المحافظ بانه سيتم تلافي جميع المشاكل والملاحظات في الموسم الماضي بالاستعداد المبكر لموسم الصيف ورفع كفاءة كافة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ مما ينعكس ذلك علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة .



وأشار محافظ مطروح بانه تم عقد عدد من الاجتماعات لوضع الخطط المبكرة للاستعداد للصيف بين الاجهزة المعنية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الأمنية المختلفة والمديريات بمشاركة الشعبيين لضمان نجاح موسم الصيف .