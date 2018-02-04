انقطاع المياه عن أبو النمرس بالجيزة 24 ساعة

محطة المياه

بدور إبراهيم



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع لمدة 24 ساعة عن مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل، وضعفها ببعض مناطق مدينة الحوامدية وذلك اعتبار من الساعة 12 مساء يوم الإثنين 5/2/2018 وحتى 12 من صباح اليوم التالي الثلاثاء 6/2/201، نظرا لإجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه أبو النمرس.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.











