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بورصة وشركات
الأخوة المتضامنين: تغطية اكتتاب زيادة رأسمال بنسبة 15.9%
الأحد 04 فبراير 2018 01:29 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، عن تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 15.95%.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الاكتتاب تم على 956.8 ألف سهم، بقيمة إجمالية 956.8 ألف جنيه، بالإضافة إلى 23.9 ألف جنيه مصاريف إصدار.
وأضافت إن الأسهم المتبقية من الاكتتاب بلغت 5.04 مليون سهم، بنسبة 84% من المطروحة للاكتتاب البالغة 6 ملايين سهم.
وأقر مجلس إدارة الشركة، في سبتمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر بواقع 6 ملايين جنيه موزعة على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد.
ووافقت هيئة الرقابة المالية، فى ديسمبر الماضى، على قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 4 ملايين جنيه، موزعًا على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.
البورصة المصرية
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