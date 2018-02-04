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نقل وملاحة
مميش: 2018 عام الحصاد لمشروعات المنطقة الاقتصادية
الأحد 04 فبراير 2018 01:12 م
مميش 2
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إنشاء مجمعات صناعية للشباب قريباً.. وافتتاح مشروعات منتصف العام
نادية صابر
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن العام الحالي هو عام الحصاد لكل ما تم خلال 2017، خاصة الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي والتي تم التركيز فيها على تسوية العقود وحل مشكلات عالقة مع بعض المستثمرين بالمنطقة، كما تم توقيع عقود فعلية مع مستثمرين محليين وأجانب وتم تسليم الأراضي للبعض منهم للتنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية والعمرانية.
وقال مميش إنه سيتم الإعلان عن مشروعات للشباب فى شرق الإسماعيلية قريباً من خلال إنشاء مجمعات صناعية الهدف منها توفير فرص عمل والذي هو من أولويات الدولة، وأيضاً تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عصب الاقتصاد وتساهم كثيراً في توفير النقد الأجنبي.
وأضاف أن العام الماضي شهد أيضاً عدة زيارات خارجية ترويجية لفريق عمل المنطقة، نتج عنها توقيع عقود لإنشاء مشروعات ألمانية ضخمة خاصة في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن المطورين الصناعيين يعملون على تنمية وتطوير الأراضي وإنشاء المباني والترويج والتسويق للمشروعات بالتوازي.
على جانب آخر، أصدر المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريراً بما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2017، حيث يتضمن أهم اللقاءات الداخلية والخارجية، وكذلك الزيارات الترويجية التي نتج عنها توقيع عقود فعلية، لإقامة مشروعات صناعية داخل المنطقة.
كما يتضمن التقرير أهم التسويات التي تمت العام الماضي، والتي تم توقيعها وكذلك أهم التفاصيل الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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