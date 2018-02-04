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نقل وملاحة
النقل: استشاري لتأهيل الشركات المتقدمة لمشروع القطار عالي السرعة
الأحد 04 فبراير 2018 01:08 م
هشام عرفات وزير النقل
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تعكف حاليا - بمشاركة وزارة الإسكان - على اختيار استشاري عالمي لتقييم 23 شركة تقدمت للتأهيل للمنافسة علي مشروع القطار الكهربائي عالي السرعة (السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين - الإسكندرية).
وأشار خلال كلمته في ملتقي الاستثمار الثالث، إلى أن المشروع مخطط له أن ينقل 10 ملايين طن بضائع، مشيرا إلي عدد الشركات التي تقدمت للوزارة لتأهيلها بلغ 23 شركة محلية ودولية وتحالفا.
وقال هشام عرفات إن الخط البالغ طوله 534 كيلومترا مزدوجًا هو لنقل الركاب والبضائع، ولا يوجد أي تقاطعات سطحية عليه، ويسهم في ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية وخدمة حركة نقل البضائع من وإلي ميناءي السخنة والإسكندرية والمساهمة في مخططات التنمية علي امتداد مسار الخط.
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