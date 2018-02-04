الإسكان: غدا بدء نقل باقى سكان العمارات غير الآمنة بالقطامية للأسمرات

العشوائيات 22



بدور إبراهيم

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صرح الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم غداً الإثنين 5 فبراير، البدء في نقل باقى المواطنين من قاطني الوحدات السكنية غير الآمنة، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، إلى الوحدات الجديدة المفروشة بالأثاث والمزودة بالأجهزة الكهربائية، بحى الأسمرات، والتي تعاقدوا عليها بنظامي التمليك والإيجار.



وأكد الدكتور حسام رزق أنه سيتم البدء على الفور في إزالة العمارات غير الآمنة، عقب نقل المواطنين، موضحاً أنه سبق نقل ساكنى عمارات المرحلة الأولى بالقطامية، وتم إزالة الـ11 عمارة (9 عمارات باقى عمارات المرحلة الاولى + عمارتين من المرحلة الثانية) التي تم نقل سكانها، بتاريخ (9، 10)/12/2017، وبحضور أمنى مكثف لقوات الشرطة.



وأشار إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.



