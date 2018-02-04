النقل: طرح 10 مشروعات لوجيستيه على القطاع الخاص

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته ستطرح 10 مشروعات لوجيستيه على القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم البدء بمشروع المركز اللوجيستي في 6 أكتوبر.



وأضاف عرفات، في كلمته خلال ملتقى الاستثمار الثالث، أن مركز 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان، ومن المقرر طرح مركز آخر في السادات بمساحة 75 فدانًا.



ولفت عرفات إلى أن وزارته لديها 8 أهداف رئيسية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية.