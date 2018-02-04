EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
النقل: طرح 10 مشروعات لوجيستيه على القطاع الخاص
الأحد 04 فبراير 2018 12:02 م
هشام عرفات وزير النقل
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته ستطرح 10 مشروعات لوجيستيه على القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم البدء بمشروع المركز اللوجيستي في 6 أكتوبر.
وأضاف عرفات، في كلمته خلال ملتقى الاستثمار الثالث، أن مركز 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان، ومن المقرر طرح مركز آخر في السادات بمساحة 75 فدانًا.
ولفت عرفات إلى أن وزارته لديها 8 أهداف رئيسية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية.
النقل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا