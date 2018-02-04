القاضي: مصر تمتلك عوامل التحويل لمركز لوجيستي عالمي

مدحت القاضى

مدحت إسماعيل



قال مدحت القاضي، رئيس شبعة النقل الدولي باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لديها 6 عوامل تمكنها أن تكون مركزًا لوجيستيًا عالميًا، لافتًا إلى أنها تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا، يتوافر فيه الموانئ المطلوبة، وعلى سبيل المثال: ميناء شرف بورسعيد.



وأضاف القاضي، خلال كلمته في موتمر ملتقى الاستثمار الثالث، اليوم الأحد، أن مصر بها مطارات جيدة وقابلة للتوسع، فضلاً عن البدء في عمل التشريعات اللازمة لجذب الاستثمار، إلى جانب احتلال مركز جيد في مؤشر BI، وتوفير البنية التحتية اللازمة.