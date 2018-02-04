حنورة : توقيع عقود لواضعى اليد على الأراضى الزراعية نهاية الأسبوع

عاطر حنورة 1

بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازق:



قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، إنه سيتم نهاية الأسبوع الجارى توقيع عقود تقنين أوضاع مع بعض المتعدين الجادين على الأراضى التى تقع ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان .



وأشار - خلال كلمته فى ملتقى مصر الثالث للاستثمارات - إن التعديات على الأراضى التى تقع ضمن الـ 1.5 مليون فدان، تم حصرها وتقييمها إلى تعديات جادة قام أصحابها من سنوات طويلة بوضع اليد على تلك الأراضى وزراعتها واستصلاحها، وتم وضع آلية للتعامل معهم تتمثل فى تقنين أوضاعهم للحفاظ على ماتم تنميته من أراضى .



وأوضح أن التعديات الأخرى غير الجادة وهى من قام أصحابها بوضع اليد على الأراضى بغرض تسقيعها فقط وسيتم سحب تلك الأراضى فورا.



ولفت إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقات منها اتفاق مع وزارة الاتصالات، لتوفير تغطية المحمول للمناطق ضمن المشروع، ومنها توشكى والفرافرة والتى سيتم توفير الخدمة بها خلال مايو المقبل .



