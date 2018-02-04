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عقـــارات
وزير الإسكان: إعلان خطة طروحات الأراضي الجديدة خلال مارس
الأحد 04 فبراير 2018 11:34 ص
أراضي صناعية 1
أخر الأخبار
أراض صناعية 1
دعاء حسني
قال مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستعلن خطة العام الحالى الخاصة بطروحات الأراضي الجديدة خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى مصر الثالث للاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تخصيص ١٣ قطعة أرض تم طرحها خلال الفترة الماضية وذلك حتى نهاية الشهر الحالى.
وأضاف أن هناك فرصا غير مسبوقة تشهدها مصر خاصة فى مجال التنمية العمرانية، قائلا: "مصر اليوم على مشارف المئة مليون نسمة ولذلك فهي سوق هائلة في مجال العقارات والتنمية العمرانية".
وتابع: "نسعى إلى مضاعفة نسبة العمران لتبلغ 12% بحلول 2050 وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة فى المدن الجديدة مع تزويدها بشبكات طرق ومرافق بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى كمشروع المليون ونصف المليون فدان".
وأوضح أن مصر تمثل أحد أهم ركائز العالم العربي، وهناك رغبة وجاذبية للاستثمار فيها، لأن معدل عائد الاستثمار فيها هو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط.
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