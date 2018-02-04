زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى 6 مليارات قدم مكعبة خلال 2018

طارق الملا جديد

خالد بدر الدين



أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2017، ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة، وسيتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية هذا العام.



وأوضح الملا، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن زيادة الإنتاج جاءت بفضل حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية، علاوة على حقل ظهر الذى اكتشفته شركة إيني الإيطالية في عام 2015، ويحوى احتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسريع الإنتاج من حقول مكتشفة حديثًا، ووقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.