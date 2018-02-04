تأسيس جمعية لرعاية العاملين بنشاط الخدمات الطبية

معمل

الشاذلى جمعة



قرر عدد من العاملين بمجال الخدمات الطبية بشركات الرعاية الصحية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها تأسيس جمعية لرعاية العاملين بالخدمات الطبية بهدف تنمية قدرات العاملين بالقطاع والتعاقد مع معاهد التدريب مثل المعهد المصرى للتأمين للحصول على دبلومات مهنية لصقل خبرات أعضاء الجمعية.



قال الدكتور على الكفراوى رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة "مصر للتأمين" سابقا، إن الجمعية تهدف لحماية حقوق العاملين بنشاط الخدمات الطبية وتنظيم العلاقة بينهم وبين الإدارات التنفيذية للشركات التى يعملون بها بجانب الأنشطة الاجتماعية والمعاشات وغيرها.



ومن جهته أكد سيد كامل مدير العمليات بشركة "أكسس" للرعاية الصحية، أن الجمعية ستضم جميع العاملين بمجال الخدمات الطبية سواء الجهاز التسويقى والمبيعات أو المراجعة أو الاكتواريين والمحاسبين وغيرهم بجانب حماية الأعضاء من الفصل التعسفى أو فى حالة فقد العمل عبر صرف مرتب شهرى للعضو لفترة معينة كإعانة بطالة مع مساعدته فى إيجاد فرصة عمل جديدة.



وأوضح كامل أن الجمعية ستقدم خدمات اجتماعية وترفيهية وتوعية وترفيه وتبادل خبرات بين الأعضاء.