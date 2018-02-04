EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
مدبولى: استثمارات الطرح الثانى من أراضى الشراكة ستتخطى 550 مليارًا
الأحد 04 فبراير 2018 10:44 ص
مصطفى مدبولى
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى
رضوى عبد الرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة تبنت فى الفترة الأخيرة آلية الشراكة مع القطاع الخاص فى تنمية الأراضى ومدن المجتمعات، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الطرح الأول لأراضى الشراكة، والتى تم طرحها خلال مؤتمر شرم الشيخ فى 2015، تجاوز 350 مليار جنيه.
وأشار، خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمار، إلى أن الطرح الثانى لأراضى الشراكة ستتجاوز استثماراته المتوقعة 550 مليار جنيه، وطرحت الهيئة 13 قطعة تقدم لها 36 عرضا من شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن الهيئة تنبت تلك الآلية بغرض دفع التنمية وسرعة التطوير والحصول على عوائد مستمرة، وتشارك الهيئة مقابل حصة مع ترك كامل الإدارة للمستثمر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا