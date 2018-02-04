أذون الخزانة الأمريكية تسجل أعلى عوائد منذ 2014

الخزانة الأمريكية

خالد بدر الدين



قفزت عوائد أذون الخزانة الأمريكية، أجل عشر سنوات إلى %2.845 مع نهاية الأسبوع الماضى، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2014 مقارنة بنحو %2.2 فى نهاية العام الماضى، لتصبح أكثر جاذبية من الأسهم التى تكبدت أمس الأول، أكبر خسارة يومية منذ عام 2008 وأكبر خسارة أسبوعية خلال عامين.



وقالت وكالة رويترز إن نمو معدل الوظائف الأمريكية، قفز بنحو %2.9 خلال العام الماضى، ليسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2009 وهبط معدل البطالة إلى %4.1 ليسجل أدنى مستوى منذ 17 عاما، وارتفع متوسط أجر العامل فى الساعة، إلى أكثر من 26.7 دولار.



وأدى تحسن عوائد أذون الخزانة الأمريكية، أيضا إلى موجة مبيعات ضخمة فى بورصة «وول ستريت» مع هبوط المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية فى نهاية الأسبوع، وهى «داو جونز» الصناعى، و«ستاندرد آند بورز 500 S&P » و«ناسداك» انخفاضا %4 لتتكبد أكبر خسارة مئوية منذ عام 2016.



وصعد الدولار أمس الأول، أمام عدد من العملات بينها اليورو والين اليابانى، بعد بيانات قوية للوظائف فى الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذى يقيس قيمة العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات منافسة، بأكثر من %0.54 ليرتفع إلى 89.148 نقطة فى سوق نيويورك، ويسجل أفضل أداء منذ 26 من أكتوبر الماضى، وأعلى مستوى أمام الين هذا العام، كما انخفض الجنيه الإسترلينى حوالى %1 مقابل الدولار ليهبط إلى 1.4120 دولار.



وهبطت أسعار البترول بحوالى %2.75 خلال الأسبوع الماضى، لتسجل 68.58 دولار لبرميل برنت، و65.45 دولار لبرميل النفط الأمريكى، مع صعود الدولار، ولكن استمرار التزام منظمة الدول المصدرة للبترول «»أوبك« بتخفيضات الإمدادات وتزايد الطلب العالمى قد يساعدان فى الحفاظ على الاتجاه الصعودى، الذى سجلته الأسعار أوائل العام الجارى.



وانخفضت أيضا أسعار الذهب، بأكثر من 1.4 % لتصل إلى 1331 دولارا للأوقية، لتوقف مكاسب استمرت سبعة أسابيع.



أما الأسهم الأوروبية، فقد تكبدت الأسبوع الماضى، أيضا أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أكثر من عام، لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مع زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية لدرجة أن مؤشر »ستوكس 600 الأوروبي« هوى بنحو %13 فى أسوأ خسارة أسبوعية لعزوف المستثمرين عن المخاطرة، وللنتائج المخيبة للآمال من «دويتشه بنك» الألمانى والتى دفعت القطاع المصرفى للانخفاض.



وهوت أسعار أسهم «دويتشه بنك» بأكثر من %6 وتصدر المؤشر «داكس» الألمانى قائمة المؤشرات الخاسرة، لينخفض %1.7 مسجلا أكبر تراجع أسبوعى منذ عامين، بعد تكبد البنك العام الماضى ثالث خسارة سنوية على التوالى، لينخفض مؤشر قطاع البنوك %1.1 ويسجل أسوأ أسبوع منذ ستة أشهر، وانخفض سهم «كايكسا بنك» و«سابادل بنك» الإسبانيين %3 لنتائج أعمالهما الفصلية.



وشهدت الأسهم اليابانية انخفاضا أيضا، مع تراجع معظم القطاعات وانخفضت أسهم القطاع المصرفى بفعل المخاوف من استمرار تدنى العائد على السندات، بعد أن نفذ البنك المركزى عملية شراء خاصة للحد من ارتفاع العائد.



وهبط مؤشر «نيكى» القياسى لأسعار الأسهم اليابانية، بأكثر من %1.5 الأسبوع الماضى، ومؤشر «توبكس الأوسع» نطاقا بالنسبة نفسها لتهبط أسعار أسهم 26 شركة من أصل 33 بقيادة القطاع البنكى، بعد إعلان نتائج أرباح سيئة لبعض البنوك، ومنها سهم مجموعة «ميتسوبيشى يو.إف.جيه» المالية التى انخفض سعر سهمها %1.4 بينما هبط سعر سهم مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» %1.2 وسهم مجموعة «ميزوهو» المالية %1.1.