البورصة مرشحة للصعود رغم تراجع الأسواق العالمية

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



تستهدف البورصة المصرية مستوى 15300 نقطة خلال الأسبوع الحالى، متجاهلة تراجعات أسواق المال العالمية، نتيجة التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.



ويقول محللون إن الخسائر الجماعية لأسواق المال العالمية لن تكون لها انعكاسات على تحركات البورصة محليًّا الأسبوع الحالى، ورأوا أن أى ارتفاع فى أسعار الفائدة الأمريكية قد تترتب عليه تداعيات سلبية طفيفة على مشتريات الأجانب.



وكانت البورصة قد أنهت أسبوعها الماضى على تباين، فتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.54، ليغلق عند 15089 نقطة، بينما ارتفع «الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70» بنسبة %2.83، ليغلق عند 871 نقطة، كما ربح «EGX100»، الأوسع نطاقًا %2 مسجلاً 2057 نقطة.



وحقق رأس المال السوقى مكاسب بقيمة 10 مليارات جنيه، بدعم مشتريات العرب والأجانب، ليغلق عند 861 مليارًا، مقارنة مع 851 مليارًا سجلها خلال الأسبوع السابق له.



واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافى 1.290 مليار، و8.27 مليون جنيه، على الترتيب، بنسب تعاملات %23.01، و%7.86، بينما كان نصيب المصريين %69.13.



وتوقع دكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن تعاود البورصة الارتفاع الأسبوع الحالى بدعم أسهم البتروكيماويات، والصناعة، شركات معينة بالقطاع العقارى، ما يدعم المؤشر الثلاثينى للصعود صوب 15300 نقطة.



وقال إن تراجع أسواق المال العالمية لن يؤثر بأى شكل على حركة سوق المال المصرية هذا الأسبوع، فيما قد تؤدى أى قرارات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلى الضغط على مشتريات المستثمرين الأجانب، ولكن ليس بنسب كبيرة.



وأشار خليفة إلى أن الاتجاه المسيطر على تعاملات المؤسسات حاليًّا هو عمليات المتاجرة، والشراء الانتقائى فى الأسهم صاحبة معدلات الربحية المرتفعة، عند تراجع السوق.



وتابع أنه من بين الأسهم الجاذبة للمؤسسات حاليًا البنك التجارى الدولى مع تمتعه بفرص ارتفاع مجددا، وأسهم السويدى للكابلات، وأوراسكوم للإنشاء، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو».



وتوقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى بين مستويات 14900 و15300 نقطة هذا الأسبوع، على أن تكون الارتفاعات فى النصف الأول من الأسبوع، ورجح أن يواصل «السبعينى» ارتفاعاته صوب 895 نقطة.



وعلى صعيد الأسهم التى لديها فرص صعود الأسبوع الحالى لفت الأعصر إلى اتجاه سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على النسبة الكبرى من "الثلاثيني" صوب 82 جنيها، مقارنة بمستويات إغلاق 78.9 جنيه، بدعم من إعلان مجلس إدارة البنك مقترحًا بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه واحد لكل سهم.



كما رجح أن يتجه سهم حديد عز صوب 23.25 جنيه، مقارنة بإغلاق 22.29 الخميس الماضى، والمصرية للمنتجعات السياحية نحو 1.6 جنيه، مقابل 1.5 الخميس الماضى، وسهم بالم هيلز للتعمير نحو 3.85، بدلا من 3.74 جنيه.



يشار إلى أن أسواق المال العالمية شهدت تراجعات جماعية الأسبوع الماضى، وسط ارتفاع قوى لعوائد السندات، ومخاوف باتجاه المركزى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة.



وتراجع مؤشر داو جونز الأمريكى 665.75 نقطة ما يعادل %2.54، محققًا 25520.96 نقطة.



كما تراجعت الأسهم الأوروبية لتشهد أكبر خسائر أسبوعية منذ نوفمبر 2016 بفعل الصعود القوى لعائد السندات، وسجل مؤشر نيكى اليابانى خسائر أسبوعية بلغت %1.5، وتكبدت الأسهم الصينية أكبر هبوط أسبوعى فى أكثر من عام، ليفقد مؤشر «شنغهاى» %2.7 خلال الأسبوع المنتهى، وهى أكبر خسائر يسجلها منذ ديسمبر 2016.