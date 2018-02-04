الأهلى يتعاقد مع 3 شركات لتمويل رحلات المونديال

منتخب مصر لكرة القدم

❐ فاروق: الفائدة أقل %2 من عائد بطاقات الائتمان



أحمد الدسوقى ودعاء محمود



تعاقد البنك الأهلى المصرى، مع 3 شركات سياحة هى: «ترافكو، ومصر للسياحة، وبرايم تورز»، على توفير التمويل للراغبين فى السفر إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر فى المونديال، يونيو المقبل.



أكد علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عدم وجود حد أقصى للقرض، وبسعر أقل %2 من فائدة البطاقة الائتمانية.



وقال إن «الأهلى» سيتيح الخدمة لعملاء البنك، الذين يمتلكون بطاقة ائتمانية، أو شهادة استثمار، بالتقسيط على 6 أشهر، مؤكداً أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية ترويجية ضخمة للمنتج خلال أيام.



وتابع: «يستطيع العميل الحجز فى البرنامج عبر البوابة الإلكترونية للبنك، أو من خلال الفروع»، وتوقع إقبالا كبيرا من العملاء.



فى السياق ذاته أكد مصدر مسئول بشركة ترافكو للسياحة، أن الهدف من التعاقد مع البنك الأهلى، تسهيل سفر الجمهور المصرى لروسيا لتشجيع المنتخب، وقال: «الحجز متاح حاليا».



كان عددا من البنوك المحلية، قد أطلقت برامج لتمويل رحلات المونديال، تصدرها بنك مصر، الذى أعلن إمكانية تقسيط قيمة الرحلة على فترة زمنية تصل ألى 6 سنوات، ودشن مصرف أبو ظبى الإسلامى برنامج «أديب جول»، بقيمة تمويلية بين 10 ألاف، حتى مليون جنيه، وفترة سداد 6 أشهور، وحتى 5 سنوات.