الآثار تنهى ترميم هرم زوسر آخر 2018

بتكلفة 60 مليون جنيه





دعاء محمود

قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه من المقرر افتتاح مشروع ترميم وصيانة الهرم المدرج "زوسر" بسقارة أواخر 2018، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 15 مليوناً و398 ألف جنيه لدعم ترميم وصيانة الهرم المدرج، والذى أثار جدلاً كبيراً خلال السنوات الماضية، بعد أن ترددت شائعات تفيد بأن الهرم خرج من قائمة التراث العالمى بسبب تقرير اليونسكو بانعدام صيانته وكثرة التجاويف به.

وأضاف أبو العلا لـ"المال"، أنه من المقرر الانتهاء من متحف سوهاج، والبالغة تكلفته 50 مليوناً، بالإضافة إلى تطوير منطقة أبيدوس بتكلفة 35 مليون جنيه، خلال أبريل المقبل.

ومنطقة أبيدوس معبد أثرى، ويشرف المعبد على منطقة تاريخية تسمى "قرية العرَّابة المدفونة"، وتُعتبر واحدة من أهم المناطق الأثرية بمصر والعالم؛ نظرًا لمركزها الدينى، والتاريخى فى عصور مصر القديمة، فهى تحتوى على مقابر ملوك مصر الأوائل، فى عهد الأسرتين الأولى والثانية، وبها آثار من الأسرة الـ19.

يُذكر أن متحف سوهاج يقام على 8700 متر مربع، ويتكون من طابقين وميزانين وبدروم، وعدة قاعات عرض رئيسية، وقاعة لكبار الزوار، وبهو لعرض الحِرف اليدوية، التى تشتهر بها المحافظة، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العنانى وزير الدولة لشئون الآثار، أن 2018 عام الافتتاحات، فالوزارة تخطط لافتتاح 3 مشروعات أثرية ومتحفية خلال يونيو، وهى: مشروع تطوير هضبة الهرم وطريق الكباش ومتحف مطروح.

وأضاف أن الوزارة تعقد مباحثات حاليا مع لجنة السياحة بمجلس النواب لتقنين أوضاع أصحاب الخيول والجمال بمنطقة الهرم، وتوفير أماكن لهم بما لا يقع بالضرر على مصدر رزقهم، وفى ذات الوقت تحسين شكل بانوراما الأثر، وعدم إحداث ضرر بالهرم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى أبريل الماضى، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار، بمليار و72 مليون جنيه؛ بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.

وبدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، لكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.

ولفت العنانى إلى أن أعمال التطوير بطريق الكباش كانت متوقفة منذ عدة أعوام ولكن العمل حالياً يجرى على قدم وساق ومن المقرر بعد الانتهاء منه أن يحدث نقلة نوعية فى حركة السياحة الوافدة لمصر ولمدينة الأقصر بالأخص.

يذكر أن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى، والذى يربط معبد الأقصر بالكرنك، يصل طوله إلي 27000 متر وبتكلفة 620 مليون جنيه، وسيسهم فى تنشيط الحركة السياحية للأقصر، لأنه يساعد السائحين على الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من إبداعات الفراعنة والمواكب الفرعونية القديم خلال تفقدهم الممشى.

وفى سياق متصل، أكد العنانى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم افتتاح مشروع ترميم الجامع الأزهر بعد الانتهاء من ترميمه، مشيراً إلى أن افتتاح المشروعات الجديدة وتطويرها والعمل على الاكتشافات الأثرية يسهم فى تنشيط الحركة السياحية لمصر.

وشدد على أن الوزارة ليست ضد سكان المناطق المحيطة بالمبانى الأثرية والمتحفية، مؤكداً أن هناك سعيًا ﻹعادة توظيف الآثار بما يخدم المواطنين المحيطين بها.



