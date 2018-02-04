التعهيد تطلب تثبيت سعر إيجار المعادى بارك

وزارة الاتصالات مصر

أحمد على ومحمد فتحى



طلبت الشركات المستأجرة لمبانى خدمات التعهيد فى منطقة المعادى التكنولوجية من وزارة الاتصالات تثبيت سعر لإيجار المحتسب بالدولار عند 10 إلى 12 جنيها للدولار، بدلاً من السعر الحالى والبالغ 17.7 جنيه.



يذكر أن قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» فى نوفمبر 2016 أدى إلى زيادة سعر إيجار مبانى منطقة المعادى التكنولوجية، نظرا لأن الأخيرة تبرم تعاقداتها بالدولار الذى ارتفع من 8 إلى 18 جنيها.



وقال رئيس إحدى شركات الكول سنتر بالمنطقة، إن الوزارة شكلت لجنة تضم مجموعة من خبراء القطاع للبت فى إمكانية تنفيذ المقترح السابق من عدمه، وكان مفترضًا الوصول إلى نتيجة أولية 31 يناير الماضى، إلا أن الشركات لا تعرف سبب تأخر الرد حتى الآن.



وأكد، لـ«المال»، أنه من غير المنطقى رفع القيمة الإيجارية من 8.88 جنيه قبل تعويم الجنيه إلى نحو من 18 جنيهًا دفعة واحدة، لا سيما أنها مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع عملائها، متضمنة نسب أرباح محددة مسبقًا قبل قرار المركزى.



وكشف مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لراية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته اجتمعت منذ أيام مع إدارة «المعادى بارك» لإيجاد حلول لأزمة ارتفاع الأسعار الإيجارية للمبانى، وما زالت تنتظر ردًّا نهائيًّا من أجل اتخاذ قرار بشأن مصير أعمالها المتبقية فى المنطقة.



وكانت «راية لمراكز الاتصالات» قد قررت الخروج من منطقة المعادى بارك، وقامت بشراء مبنى إداى جديد خارج المنطقة بقيمة 70 مليون جنيه، تمهيدًا لنقل جزء من أعمالها إليه، فى ظل تمسك إدارة القرية بتسعير متر الأرض بالعملة الأمريكية.



وأضاف خليل، لـ«المال»، أن شركته ستستمر فى خطة الخروج الجزئى من المعادى بارك، إلا فى حال قبول إدارة المنطقة التكنولوجية كفكرة تخفيض سعر إيجار المتر أو تحويله بالعملة المحلية.



يذكر أن سعر إيجار المتر الواحد فى منطقة المعادى التكنولوجية يتراوح بين 13 و15 دولارًا.



وكانت شركات «وصلة واتصال وإيكو» المستأجرة لمبانى mb2 وmb3 بالمنطقة قد تقدمت بخطابات رسمية إلى محمد عبدالوهاب، رئيس المنطقة نهاية نوفمبر 2016، لإعادة النظر فى السعر، ما دفع الأخيرة لمحاسبتها عند مستوى 8.88 جنبه بداية من يناير 2017، ولمدة عام، ثم إعادة النظر فى القرار مع بداية العام الجديد.