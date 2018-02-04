285 مليون دولار حصيلة ذهب السكرى

منجم السكرى

نسمة بيومى



كشفت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سانتامين إيجيبت»، أن إجمالى ما حصلت عليه الحكومة المصرية تحت بندى حساب أرباح مشروع ذهب السكرى والإتاوة، بلغ 285 مليون دولار منذ 2010 وحتى الآن.



وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سانتامين، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، بجانب سداد %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم بينها وبين الحكومة المصرية.



وقال المهندس يوسف الراجحى، المدير العام لشركة سانتامين إيجيبت، إن العوائد التى دخلت خزينة الدولة تتوزع بواقع 172.4 مليون دولار، منذ بدء اقتسام الأرباح حتى الآن، فضلا عن 113 مليونًا إتاوة، لافتا إلى أن ما تم توريده خلال شهر يناير وحده بلغ نحو 25.174 مليون دولار.



وتعد «سانتامين»، الشركة الوحيدة المنتجة للذهب فى مصر، وتعمل من خلال «الفرعونية لمناجم الذهب»، والتى تتولى عملية استخراج الذهب من منجم السكرى جنوبًا.



وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لما ورّدته الشركة من ضرائب وتأمينات على العاملين لديها إلى الخزانة العامة للدولة بلغت حتى آخر ديسمبر الماضى حوالى 470 مليون جنيه.



وأضاف الراجحى أن الشركة تستهدف إنتاج حوالى 580 ألف أوقية ذهب خلال العام الجارى، بمتوسط شهرى يبلغ نحو 1.5 طن تقريبًا.



وأوضح أن جملة مبيعات المشروع من الذهب منذ بدء الإنتاج حتى نهاية العام الماضى سجلت 3.75 مليار دولار.



وعن المصاريف التشغيلية والتكاليف الاستثمارية لإنتاج الذهب من المشروع، قال إن قيمتها بلغت 3.4 مليار دولار، منذ عام 1993وحتى نهاية 2017.

وأكد الراجحى أن الشركة لا تعتزم إجراء أى توسعات حالية فى مشروع السكرى، وتستهدف المحافظة على معدلات إنتاجها المرتفعة خلال السنوات المقبلة.