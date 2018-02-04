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«عالمية المواجهة».. مجدداً
الأحد 04 فبراير 2018 09:46 ص
شريف عطية
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شريف عطية
من نافلة القول إن الدول المستضعفة لم يجدها نفعاً منذ قرن مضى.. نقاط الرئيس الأميركى «ويلسون» 1917 بشأن حقها فى تقرير المصير، إذ قوبلت بآذان صماء من طرفى «الثنائية القطبية» وقتئذ - بريطانيا وفرنسا - حيث أبقيتا على سطوتهما الإمبريالية الفترة ما بين الحربين العالميتين اللتين وإن خرجتا منتصرتين من ثانيتهما 1945 إلا وتجران أذيال الخيبة والفشل عند انحسارهما عن مستعمراتهما (التى لا تغيب عنها الشمس).. لصالح القوتين الصاعدتين آنئذ - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى - ورغم أن المعسكر الغربى بقيادة أميركا «الوارث الجديد» ظل على تماسك تحالفاته إلا أن التناظر بينه وبين المعسكر الشرقى بقيادة الاتحاد السوفيتى أتاح للأمم المستضعفة فسحة من المناورة لنجاح حركات التحرر الوطنى عبر العقدين التاليين، وتخلصاً من ربقة الإمبريالية الغربية التى لم تستسلم تماما لمقتضيات الصراع الأميركى - السوفيتى، سياسياً وعسكرياً وثقافياً واقتصادياً، طوال النصف الثانى من القرن العشرين، بل تمكنت من خلال «القطبية الثلاثية» (شمال أميركا- غرب أوروبا- اليابان) من توظيف «قلق الأيديولوجيا» لتفكيك الاتحاد السوفيتى مطلع 1992، الذى وإن بدت عودته مجدداً أشبه بالأمر المستحيل.. إلا أنه من الصعب تجاهل دوره فى تلك الحقبة من أجل مساعدة حركات التحرر الوطنى سواء على الصعد السياسية والعسكرية والتصنيع أو فى المحافل الأممية، كما بالنسبة إلى جهوده - على سبيل المثال لا الحصر - فى الشرقين الأقصى والأوسط أو فى فيتنام والحرب الكورية وفى أفريقيا وأميركا الجنوبية.. ناهيك عن ضبط الملاحة فى الممرات البحرية الرئيسية، ذلك دون استثناء - على وجه الخصوص - اشتراك طيارين من المعسكر الشرقى (..) فى حماية الأجواء المصرية خلال غارات العمق الإسرائيلية أثناء حرب الاستنزاف، ذلك قبل أن تخلو وجوه هذه الجبهات مجدداً للسطوة الغربية، سواء لقصور ذاتى لدول العالم الثالث وقياداتها التى غاب عنها البناء على ما تحصلت عليه أو فى الاعتماد من ثم على نفسها قبل أن تُسلم قيادها من جديد لمظلة هذا الطرف الدولى أو ذاك، وعلى النحو المأساوى المشهود خاصة فى العالم العربى خلال ربع القرن الأخير (..)، ليس انتهاء بأحداث «الربيع العربى» التى تحولت إلى غير ما أرادته الشعوب من كرامة وحرية وعيش.. وكان أن تحركت روسيا من جديد بعد طول غياب عن الشرق الأوسط وأفريقيا، ذلك بالتوازى مع جولة الرئيس الفرنسية الأفريقية، فيما تتوجه رئيسة الحكومة البريطانية إلى الصين تنشد معها «عهداً ذهبياً» يتجاوب معه الرئيس الصينى عبر جهد «برجماتى» مشترك لمنظور العلاقات بينهما، إذ تتسابق الدول الكبرى لملء الفراغ الناشئ فى المسرح الدولى عن الانسحار الاميركى غير المنتظم من مناطق نفوذ تقليدية قديمة - جديدة.. يبغون استردادها أو الحفاظ عليها، وليزدحم اللتنافس على رقعة الشطرنج الكونية بين ما يعادل نحو أربعة أنظمة دولية من القرن 19 «ثلاثية القطبية» مروراً بالثنائية البريطانية الفرنسية فى النصف الأول من القرن العشرين إلى الثنائية القطبية بين واشنطن وموسكو خلال النصف الثانى من القرن، وليس انتهاء بالأحادية الأميركية فى ربع القرن الأخير، التى لا استغناء عنها فيما لا تستطيع بمفردها تسوية وضبط حالة السيولة الدولية فى مختلف أقاليم العالم.
فى سياق متصل، تتعرض القوى الكبرى، لأسبابها كل على حدة، لمشاكل وانقسامات داخلية فضلاً عن اضطراب تحركاتها الخارجية، ما قد يتيح لسابق الأمم المستضعفة - لا يزال بعضها كذلك- توظيف الحالات الانتقالية والتنافسية للأقطاب القدامى والجدد.. كى تصبح أكثر استقلالا وفقاً لمصالحها الوطنية، وهو الأمر الذى تباشره مصر الآن بمقدرة ومهارة إلى حد كبير، مع الوضع فى الحسبان أن حالة السيولة التى تعترى النظام الدولى، لم تبق طويلاً، إذ إن اتفاق الأقطاب على الدول الصغيرة أو المتوسطة أمر ليس غير وارد.. كما أن استحضار كل منهم للحلم الغربى أو الشرقى أمر مطروح بشدة لا يؤجله سوى معالجتهم للانقسامات الداخلية التى ليست إلى ما لا نهاية، وهو ما يؤكده تلك الثقة التى تتسم بها تحركاتهم الخارجية تجاه بلداننا التى عليها ألا تهدر هذه اللحظة التاريخية لتأكيد حقوقها الوطنية.
ما سبق غيض من فيض لمشاهدات سريعة توضح الملامح المتغيرة للمسرح الدولى الإقليمى.. وعن حالة سياسة متجددة تقارب بشكل أو آخر ما كان خلال القرن العشرين من «عالمية المواجهة».
شريف عطية
أمريكا
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