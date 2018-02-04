البنوك المحليه

❏ الأفندى: لا استثناءات.. والفترة الانتقالية حتى مطلع العام المقبل



سهير محمد



قال مسئول بلجنة البنك المركزى الدائمة لإعداد القواعد المالية، إن نسبة %40 من البنوك المحلية غير مستعدة حاليا لتطبيق معيار المحاسبة الدولى الجديد المعروف بإسم IFRS9.



وأوضح هشام الأفندى، الشريك التنفيذى لمؤسسة ماك ميلان – مصر، وعضو اللجنة فى تصريحات لـ «المال»، أن البنك المركزى أجرى استطلاعا على البنوك العاملة فى السوق المحلية، لرصد مدى قدرتها على التوافق مع المعيار المرتقب، وتبين أن %60 منها على استعداد للتطبيق الفورى، و%40 بحاجة لوقت لتوفيق الأوضاع،



مؤكدا أنه لن تكون هناك أى استثناءات تخص المواعيد التى قررها «المركزى».



كان الأخير قد أصدر نهاية الشهر الماضى، تعليمات موقعة من جمال نجم، نائب المحافظ، تلزم البنوك بإعداد القوائم المالية، وفقًا للمعيار المحاسبى الجديد IFRS9، اعتبارًا من أول يناير 2019 للمصارف التى تعد قوائمها سنويا أخر ديسمبر، ومن أول يوليو 2019 للبنوك التى تعد قوائمها نهاية يونيو من كل عام .



وطلب «المركزى» من كل بنك موافاته بخطة معتمدة من مجلس الإدارة، أو المدير الإقليمى للفروع الأجنبية، تشمل توقيتات تطبيق متطلبات المعيار الجديد، بحيث لا يتعدى موعد استيفاء جميع المتطلبات يونيو 2018، مع إعداد تقرير شهرى معتمد من العضو المنتدب، أو المدير الإقليمى عن موقف التطبيق.



اللجنة الدائمة تم تشكيلها قبل 6 أشهر، ويترأسها وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، محمد أبو موسى، وتضم 4 مكاتب محاسبة، منها مكتب ماك ميلان، وحازم حسن، بالإضافة إلى ممثلى عدد من البنوك.



أكد «الأفندى» أن مدة عام ونصف، تعد فترة انتقالية كافية لاستكمال جميع المتطلبات، مشيرا إلى أن معظم البنوك الأجنبية والإقليمة العاملة فى مصر، ألزمتها مصارفها الأم بالتطبيق، منذ مطلع العام الجارى، وبصفة خاصة البنوك البحرينية، والقطرية، والإماراتية.



ولفت إلى أن استعدادات البنوك العاملة بالسوق المحلية، بدأت قبل أشهر من صدور تعليمات «المركزى»، وتم عقد لقاءات متعددة بهذا الخصوص، خلال الخمسة شهور الماضية.



وتنص التعليمات على قيام كل بنك نهاية مارس المقبل، بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة، وفقا للمعيار المحاسبى الجديد، مع ضرورة الوقوف على الأثر الكمى المتوقع للتطبيق، وبالأخص قيمة المخصصات، ونموذج معيار كفاية رأس المال، كما يتعين على البنوك تكوين احتياطى مخاطر IFRS9 بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، ويتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى، ولا يتم استخدامه الا بموافقة البنك المركزى.



وتابع «الأفندى»، أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تعليمات أكثر تفصيلا حول التطبيق، وسيتم إرسالها للبنوك خلال 3 شهور، وتشمل الرد على بعض الاستفسارات التى تلقتها خلال الأيام الماضية، كما تم التنسيق مع المعهد المصرفى، واتحاد المصارف العربية، واتحاد البنوك، لتنظيم دورات تدريبية حول تطبيق المعيار.