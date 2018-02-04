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نقل وملاحة
هيئة القناة تدرس إسناد 600 متر محطة متعددة الأغراض للمستثمرين المصريين
الأحد 04 فبراير 2018 09:35 ص
مميش 2
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مميش 2
لإقامة مشروع لوجيستى ضمن اتفاقيات مليارية وقعت فى شرم الشيخ
عرض عالمى لإدارة وتشغيل مركز آخر للخدمات.. ومفاوضات لإنشاء محطة تموين السفن
أمانى العزازى
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن الهيئة تتفاوض مع شركة مصرية لإقامة محطة متعددة الأغراض فى شرق بورسعيد بطول 600 متر.
وكشف مميش عن تسليم المرحلة الأولى، بطول 500 متر، من الرصيف البحرى لشركة إيه أو سي الإماراتية "AOC" بداية مارس المقبل، لبدء تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 1,6 مليار دولار.
وسيقام مشروع الشركة الإماراتية على مساحة 5.5 كيلومتر، وتشمل رصيفًا بحريًا، ومنطقة لوجيستية، ومصنعا لإنتاج السكر.
ولفت مميش إلى أن تسليم أرض المشروع للشركة يأتى تفعيلا للاتفاقيات التى تم إبرامها فى مؤتمر منتدى الشباب الذى عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى، كما تم تسليم شركة التنمية الرئيسية بشرق بورسعيد 16 مليون متر مربع للقيام بأعمال التنمية والتسويق والإدارة للمنطقة الصناعية.
وكشف أن المنطقة الاقتصادية تستقبل نهاية فبراير الجارى إحدى الشركات العالمية, للتفاوض حول إقامة مركز لوجيستى، على مساحة من 3 إلى 5 كيلومترات, تدعيما لأنشطة القيمة المضافة بالمنطقة الصناعية والمينائية بشرق بورسعيد، رافضا الإفصاح عن التفاصيل.
وحول موقف المفاوضات مع شركة موانئ سنغافورة لإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، أكد مميش أنه من المزمع عقد ورشة عمل مع الشركة والخط الملاحى الفرنسى العالمى (cma _cgm) الشهر الحالى، لحسم التفاصيل التعاقدية النهائية المالية والفنية لإسناد 1200 متر للتحالف بالأرصفة الجديدة.
وأوضح أن موانئ سنغافورة ستتولى إدارة عمليات المحطة، فيما يعمل الخط الملاحى المشغل لها.
وفى سياق متصل، كشف مميش عن استمرار المفاوضات مع مجموعة من مستثمرى بورسعيد وبعض الكيانات الاقتصادية المشاركة فى هيكل المساهمين لأول شركة وطنية لتموين السفن بالوقود فى موانئ الهيئة الاقتصادية، والتى وافق الرئيس السيسى على إنشائها بالمنطقة العام الماضى.
وقال إن الشركة الجديدة ستعمل وفقا لتلك المعايير بموجب ترخيص لمزاولة النشاط صادر من الهيئة الاقتصادية، لافتا إلى أن الهيئة أعلنت العام الماضى الإطار العام لإدارة الخدمات البحرية بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.
وقال إن ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود يتطلب تطبيق مجموعة من الاشتراطات للعمل تتعلق بتحقيق عناصر السلامة والأمن بنظم تشغيل المحطة ومواصفات البارجات المستخدمة.
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