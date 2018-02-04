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اقتصاد وأسواق
الشبورة تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي
الأحد 04 فبراير 2018 01:32 ص
الشبورة الصباحية
أخر الأخبار
الشبورة الصباحية
وكالات:
أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، الأحد، بسبب انعدام الرؤية جراء الشبورة المائية.
دعا اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات إلى الالتزام بقواعد السير الآمنة، وتعليمات رجال الأمن حفاظا على حياتهم.
ووجه مجموعة نصائح للسائقين، منها الحرص على عدم قيادة السيارة إلا مع اتضاح الرؤية، وتهدئة السرعة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت، مع ضرورة استخدام أنوار الانتظار.
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