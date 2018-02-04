60 مليار جنيه مبيعات متوقعة لشركات الأدوية

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توقع الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ارتفاع مبيعات القطاع الخاص من الأدوية بنسبة 15% خلال العام الجارى لتسجل نحو 60 مليار جنيه.



وارتفعت مبيعات القطاع الخاص خلال العام الماضى حيث سجلت 51.59 مليار جنيه بزيادة قدرها 24% عن 2016، وذلك بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنسبة 8.8% لتسجل 2.067 مليار وحدة.



وقال إن الارتفاع فى المبيعات خلال العام الجارى مرتبط باستقرار السوق وعدم وجود ذبذبه فى الأسعار مثلما حدث العام الماضى بعد قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار نحو 3000 صنف دوائى بنسب 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.



وأضاف رستم أنه من المتوقع انتهاء أزمة النواقص فى السوق المصرية وعودتها للوضع الطبيعى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن النواقص بالإسم العملى والتى لا يوجد لها بديل أو مثيل لا تزيد عن 15 صنفا، بينما تصل لنحو 300 صنفا بالإسم التجارى وتقوم وزارة الصحة حاليا بمتابعة شبه يوميا للسوق والتواصل مع الشركات من أجل رصد الأصناف الناقصة ومعرفة أسباب نقصها فى السوق بشكل دورى بما يساعد على حل الأزمة.



وعن فاتورة استيراد المواد الخام، أوضح أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 10-15% خلال العام الجارى حيث سجلت خلال العام الماضى نحو 2.6 مليار دولار من المتوقع أن تصل لنحو 2.7 – 2.75 مليار دولار.

