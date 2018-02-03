مطالب للبرلمان بحماية الدستور بالتصدي لدعوات مقاطعة الانتخابات

ياسمين فواز:







قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، أن البرلمان المصرى سيتصدى لمحاولات تخريب الحياة السياسية على مجموعة من المحرضين ومجموعة ممن ينتهكون الدستور ويروجون لحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.





وناشدت عطوة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وأستاذ القانون الدستوري، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد من يروج لمقاطعة الانتخابات، لاسيما وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.





حيث أن قانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة.





كما أن قانون انتخابات الرئاسة فى المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.





والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.





وأضافت عطوة، إن الدعوات التى صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.





فيما ،قال النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب ، إن دعاوى مقاطعة الانتخابات، تسعي لنشر الفوضي وعدم الاستقرار ،مشيرا الي أن هذه الدعوات يقع اصحابها تحت طائلة القانون ومجرمة قانونا وفقا لقانون العقوبات المادة 98 ب تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الاساسية أو لهدم أى نظام من النظم الاساسية للدولة، متى كان استعمال القوة أوالإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالى لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة".