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نقل وملاحة
مصير تعاقد جنرال إلكتريك مع النقل لتوريد 100 جرار
السبت 03 فبراير 2018 11:15 م
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قطار مكيف 99
متابعات:
أكد مصدر مسئول فى وزارة النقل أن مصير التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بشأن توريد 100 جرار جديدة لتدعيم أسطول هيئة السكك الحديدية مجهول بعد إعلان جنرال عن بيع شركة النقل التابعة لها.
ولفت إلى أن تقرير رسمى نشر فى جريدة وول ستريت جورنال على لسان المدير التنفيذى جون فلانرى يتضمن عرض شركة النقل للبيع .
وذكر أن جنرال إلكتريك تعتزم بيع أصول بنحو 20 مليار دولار خلال عامين بهدف وقف نزيف خسائرها التى تخطت 10 مليارات دولار خلال العام الماضى .
وأكد أن أسهم شركة جنرال تعانى من التراجع فى البورصات الأمريكية مما يهدد بضياع أموال ضخمة للمساهمين .
وتساءل المصدر عن ضمانات وزارة النقل بشأن تعاقدها مع "جنرال الأمريكية" بعد بيع شركة النقل .
تعاقدت وزارة النقل مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بشأن توريد 100 جرار جديدة لهيئة السكك الحديدية وتأهيل 81 أخرى قامت الشركة بتوريدهم خلال وقت سابق .
ولفت إلى أن وزارة النقل سبق أن عانت من مشكلات متعددة مع الشركة الأمريكية بعد توريدها نحو 81 جرار منذ عام 2009 الماضى .
وأضاف أن الجرارات ظهرت بها مشكلات فنية مما أضطر مسئولى الهيئة إلى الإستغناء عنهم لعدم قدرتها على صيانتهم مع رفض الشركة الإمريكية تحمل نفقات الصيانة.
وأكد مسئول السكك الحديدية أن الهيئة تحتاج لنحو 100 مليون دولار بشكل عاجل لتمويل شراء قطع الغيار لصيانة جرارات وعربات السكك الحديدية .
ولفت المصدر إلى أن 100 جرار خرجوا من الخدمة بسبب عجز الهيئة عن تمويل شراء قطع الغيار لتنفيذ عمليات الصيانة.
النقل
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