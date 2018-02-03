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سيـــاســة
مرتضي منصور: لن أعطي صوتي للسيسي
السبت 03 فبراير 2018 10:25 م
مداخلة هاتفية لمرتضي منصور
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مداخلة هاتفية لمرتضي منصور
المال- خاص
قال رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، والذي تراجع عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه لن يعطي صوته للمرشح الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح مرتضى في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي، عبر برنامجه التلفزيوني على مسؤوليتي، أن صوته لن يذهب للسيسي، مؤكدا أنه لم يوقع له طلب تزكية برلمانية.
وهاجم منصور التيارات والأحزاب التي دعت لمقاطعة الانتخابات، متسائلا "من أعطى لهؤلاء الحق بأن يتكلموا باسم الشعب المصري ويطالبوه بمقاطعة الانتخابات؟".
وكانت شخصيات عامة وحزبية بنيهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، دعوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مارس المقبل
ويتنافس السيسي ورئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي في الانتخابات المقبلة والتي تراجع عن خوضها كل من المحامي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والفريق أحمد شفيق، وكذلك أعلن مرتضي منصور تراجعه عن خطوة الترشح
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