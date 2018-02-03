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عقـــارات
٦٠٠ مليون جنيه لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر ببورسعيد
السبت 03 فبراير 2018 09:47 م
تحلية مياه البحر
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تحلية مياه البحر
أماني العزازي
أكد المهندس عاشور أبو المعاطي رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد أنه يجرى حاليا تطوير محطة معالجة صرف صحى المناصرة ورفع كفاءتها من ٢٠٠٠ متر مكعب /يوم إلى ٢٠ الف متر مكعب لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقة غرب بورسعيد وحقل ظهر
ولفت أبو المعاطي إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي انتهت من إعداد الدراسات والتصميمات لإنشاء محطة رفع وشبكة انحدار متكاملة ومحطة طرد من الديبه وحتى قرية المناصرة غرب بورسعيد
وقال إن شركته تلقت العديد من طلبات المصانع بزيادة كميات المياه لمواجهة توسعاتها المستقبلية وسيتم تغذيتها من خلال بروتوكول مع اصحاب المصانع بسعر التكلفة الفعلية للميا ه بعد الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بطاقة ٦٠ الف متر مكعب يوم خلال العام الجاري
وأشار إلى إنشاء محطه تحلية لمياه البحر بطاقة ١٤٠ ألف متر مكعب يوم بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه بالديبة لخدمة المشروعات الصناعية والاقتصادية بالغرب ومنطقة جنوب بورسعيد
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