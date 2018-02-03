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سيـــاســة
برلمانية : الداعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يعملون ضد الوطن
السبت 03 فبراير 2018 09:07 م
هالة أبو السعد
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هالة أبو السعد
أحمد صبرى
قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن من يدعون إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية خائنون للدولة المصرية واستقرارها، مؤكدة أن عدد تلك الأحزاب والحركات قليل، ولا يسمع لهم صوت إلا قبل الانتخابات.
وأكدت، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن تلك الأحزاب تعمل ضد الوطن، مشيرة إلى أن تلك الفترة تتطلب مشاركة فعالة فى الانتخابات؛ حتى نظهر بصورة جيدة أمام العالم.
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