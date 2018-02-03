برلمانية : الداعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يعملون ضد الوطن

أحمد صبرى

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن من يدعون إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية خائنون للدولة المصرية واستقرارها، مؤكدة أن عدد تلك الأحزاب والحركات قليل، ولا يسمع لهم صوت إلا قبل الانتخابات.