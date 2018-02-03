قابيل : 3 مصانع يوميًّا معدل الإنشاء على مدار عامين

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استثمار
قابيل : 3 مصانع يوميًّا معدل الإنشاء على مدار عامين
السبت 03 فبراير 2018 08:53 م
طارق قابيل
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طارق قابيل
دعاء حسني
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن عدد المصانع المتعثرة التي سجلت على مدار العامين الماضيين بلغ 870 مصنعًا، يجرى العمل على "تعويم" تلك المصانع عبر صندوق رأسمال المخاطر المشارك به عدة جهات في الدولة، وفقًا لاشتراطات محددة.
وأضاف قابيل، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث الذى انطلق، اليوم الأحد، أنه رغم ملف المصانع المتعثرة، تم افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال عامين، بمعدل يقترب من 3 مصانع يوميًّا، وهو ما رفع نسبة الإنتاج الصناعي لـ40% .
وزارة الصناعة والتجارة
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