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طاقة
شاكر يناقش نسب التحصيل مع رؤساء 3 شركات كهرباء
السبت 03 فبراير 2018 08:52 م
محمد شاكر
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محمد شاكر
عمر سالم
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ السبت، ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ٣ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴؤﻮﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ" ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻤﺎ شمال القاهرة ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ وحنوب القاهرة ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍلقناة ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﺃﻥ ﺷﺎﻛﺮ ﻧﺎﻗﺶ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﻳﺎﺀ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ.
وأكد على أن شاكر أبدى عدم رضاه عن نسب التحصيل الحالية وتراجع المعدل، مطالبا رؤساء الشركات بضرورة وضع خطط لزيادة معدلات التحصيل.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ ﻧﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ.
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