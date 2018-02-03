وزير النقل: تطبيق زيادة تذاكر القطارات قبل نهاية يونيو

توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص

مدحت إسماعيل



أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه سيتم رفع تذاكر السكة الحديد، وبالتحديد قبل نهاية العام المالي المالي.



جاءت تصريحات عرفات للصحفيين على هامش مشاركته في ملتقي الاستثمار الثالث بمصر الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية على مدار يومين.



يشار إلى أنه كان مقررًا تطبيق زيادة في أسعار تذاكر الحديد بداية فبراير الحالي، لكن أعلنت الوزارة التأجيل دون ذكر الأسباب.



ومن المقترحات المعلنة حاليا بنِسَب زيادة تذاكر قطارات السكة الحديد، 150 ‎%‎ على القطارات المميزة والمطورة، و15‎ ‎% إلى 50 ‎%‎ على فئة القطارات المكيفة بجميع أنواعها.



وتستهدف وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد جمع ايرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً.



وأعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات مذلع يناير إن الوزارة ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية بنسب تتراوح بين 20 – 25%، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحي، مؤكداً أن وزارته تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى العام 2022.



وتابع عرفات: "هناك تشوه كبير في التدفقات المالية للسكة الحديد.. هنضطر نرفع أسعار الخدمات الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف، وحتى يستمر المرفق في العمل".



وذكر أن هناك الخطوط القصيرة بالسكك الحديدية لا يتجاوز سعر التذكرة فيها جنيها واحدا، مشدداً على أن الجانب الأكبر من خسائر المرفق يأتي من تلك الخطوط بسبب تدني قيمتها المالية.



وأوضح أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بين 1.9 مليار مليار جنيه، من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار.



وأضاف عرفات أن هيئة السكك الحديدية مكبلة بمديونيات بلغت 40 مليار جنيه، مضافاً إليها الفوائد، مؤكدًا أن هناك مساعي لتعظيم إيرادات السكك الحديدية عبر نقل الحاويات، وأن الهيئة تمكنت لأول مرة في تاريخها من إبرام عقد استغلال المحطات إعلانيا بقيمة تتجاوز 1.3 مليار جنيه.



ووضعت وزارة النقل، مؤخرًا مخططا عاما لتطوير مرفق السكة الحديد، ومقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 52 مليار جنيه، ويشمل المخطط، تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، الى جانب تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.



