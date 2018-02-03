قابيل : الوضع الاقتصادي تدهور بشكل غير مسبوق بعد 25 يناير

مدحت إسماعيل









قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الفترة التالية لثورة 25 يناير حتى بدء تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت تدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع مؤشرات الاقتصاد بشكل عام، والفترة التي تولّى فيها السلطة شهدت إصلاحًا كبيرًا فى كل القطاعات.





وأضاف، خلال كلمته بملتقى الاستثمار الثالث بمصر، أنه حتى نهاية عام 2015، تعددت مشاكل الاستثمار في مصر، بين ندرة في المناطق الصناعية، والتحول من الصناعة إلى التجارة، ونقص في الطاقة، وتحقيق أكبر عجز تاريخي في الميزان التجاري.





وتابع: لمعالجة تلك المشاكل تم وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، مشتملة على 3 محاور أساسية، لافتًا إلى أن المحور الأول تطوير البنية الأساسية، والثاني شق مالي وتضمّن إصدار قرار تحرير سعر الصرف، والمحور الثالث إصدار حزمة تشريعية تواكب الاستثمار وتهيئ بيئة أعمال مناسبة لجميع فئات المستثمرين.



