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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: جميع عناصر التجارة تحتاج ثورة تشريعية
السبت 03 فبراير 2018 06:57 م
وزير التموين في الملتقى الثالث للاستثمار
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وزير التموين في الملتقى الثالث للاستثمار
محمد مجدي
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم إن الجميع تكلم عن أهمية الإصلاح الاقتصادي وهذا تم من خلال إصلاح تشريعي أو في الهياكل التنظيمية وما يترتب عليه من إجراءات ثم الأهم من ذلك هو الإرادة السياسية لبناء مصر الحديثة.
وأكد المصيلحي خلال كلمته في مؤتمر ملتقي مصر الثالث للاستثمار أن ذلك لن يتم إلا بالتعاون والمشاركة بين كامل الأطراف.
وشدد المصيلحي على أنه بدون التجارة وبدون السوق لا توجد الصناعة والسوق هو المحرك الأساسي لأي شيء ولابد من إيجاد السوق وإيجاد التجارة وهذا لب الموضوع
واعترف المصيلحي أن جميع عناصر التجارة تحتاج الي ثورة تشريعية، قائلا لدينا نقص كبير في أسواق الجملة ونصف الجملة في المحافظات ولدينا رؤية حقيقية وتم مراجعتها ووضع خطة تفصيلية على مستوي كل محافظة ولدينا استعداد لمساعدة المستثمر وهناك كافة التسهيلات المقدمة.
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