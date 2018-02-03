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عقـــارات
ابن سينا تنهي 65% من إنشاءات سيسيليا لاجونز العقارية
السبت 03 فبراير 2018 06:01 م
ابن سينا للقرى والفنادق السياحية
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ابن سينا للقرى والفنادق السياحية
محمود زكي
قال أحمد زكريا مدير مبيعات شركة ابن سينا للقرى والفنادق أن الشركة نفذت ما يزيد عن 65% من الأعمال الإنشائية لمشروع سيسيليا لاجونز الساحل الشمالي بالإضافة إلى أنه تم تسويق أكثر من 80% من وحدات المشروع.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الشركة نجحت أن المشروع يقع على مساحة 123 فدان إذ أن حجم المنشآت في المشروع تبلغ نسبتها حوالي 20% من المساحة الإجمالية للمشروع بينما تحتوي النسبة الأكبر من المشروع والتي تصل نسبتها إلى 80% على مساحات خضراء وكذلك البحيرات الصناعية بالإضافة إلى الخدمات.
وأشار إلى أن الشركة بدأت العمل في المشروع منتصف 2016 الماضي مشيرًأ إلى أن معدل التنفيذ يسبق الجدول الزمني للمشروع إذ أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل حيث ينتهي تسليم المشروع بنهاية عام 2021 .
ولفت إلى أن أسعار الوحدات في المشروع تبدأ من 640 ألف جنيه تصل إلى 4.2 مليون جنيه للفيلات بأنظمة تقسيط مميزة تبدأ من 5 سنوات بمقدمات من 15% إلى 30% مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 500 مليون جنيه بالإضافة إلى أن الشركة نجحت في تسويق ما يقارب من 78% من إجمالي المشروع .
وتابع أن الفترة الماضية شهدت إرتفاعًا في أسعار الوحدات مؤكدًا أن ذلك الأمر طبيعي نتيجة عوامل كثيرة ومنها إرتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة إلى تكلفة النقل للمعدات إرتفعت وكذلك زيادة أجر العمال.
وأشار مدير مبيعات الشركة أن سيسيليا لاجونز تحتوي على مايقارب من 2000 وحدة بمختلف أنواعها كالشاليهات والفيلات.
وأوضح أن المشروع يحتوي على خدمات تناسب جميع الأعمار حيث يحتوي المشروع على أول ممشى سياحي بالساحل الشمالي بالإضافة إلى أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعات على التصميمات الحديثة في التنفيذ سواء كان من التصميم الخارجي للوحدات أو التقسيم الداخلي لها.
وأكد أن المشروع يحتوي على فندق خمس نجوم بالإضافة إلى ملاعب للجولف وكذلك مطعم بانوراما كبير على الشاطيء
وأوضح أن القرية تحتوي على شاطيء مخصص للسيدات على مساحة 100 متر بالإضافة إلى أن طول الشاطيء يصل إلى 1000 متر
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