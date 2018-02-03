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اقتصاد وأسواق
الزراعة تحدد شرطين لشراء الدواجن البرازيلية
السبت 03 فبراير 2018 05:44 م
دواجن مجمدة
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دواجن مجمدة
جودة التخزين والصلاحية شرطان قبل الشراء
الصاوي أحمد
حددت وزارة الزراعة شرطين هامين و مطلوب توافرهما في الدواجن المجمدة البرازيلية المنشرة في الأسواق وطلبت من المستهلكين التأكد من وجودها قبل الشراء وهي ملاحظة تاريخ الصلاحية جيدا، والتخزين الملائم في درجة التجمد وعدم تعرض الدواجن للعوامل المناخية أثناء البيع او داخل المحلات المكشوفة أو غيرها.
وأكد اللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لـ"المال " أن الدواجن البرازيلية المنتشرة في الأسواق صالحة للاستهلاك ولكن مع شرط صحة التخزين وتاريخ الصلاحية، حيث تم الكشف عليها وفحصها عبر 3 جهات تابعة للوزارات المعنية.
وأكد محروس أن هذه الدواجن المستوردة صالحة للاستهلاك حاليا ولكن يجب اتباع عدة إرشادات قبل إتخاذ قرار الشراء وهي قراءه تاريخ الصلاحية ولا يتخطى ذلك التاريخ عن يوم الشراء، والتأكد من الحفظ الجيد للدواجن المجمدة في المخازن أو المنافذ المتنقلة والثابتة وفي درجة التجمد (20 درجة تحت الصفر ) وألا يتم خروجها من مخازن التجميد لأي سبب في مدد زمنية طويلة، وبالتالي تتعرض للتلف.
وأوضح "محروس، أنه تم الفحص والكشف علي الشحنات ظاهريا و معمليا عبر العينات المرسلة لهذة الجهات الـ3 وهي معهد بحوث الحيوان بوزارة الزراعة ومعامل وزارة الصحة وأيضا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ولفت إلى أنه بالاضافة للفحص الظاهري والمعملي في ميناء الوصول داخل مصر تم إرسال لجان بيطرية مشكلة من هيئة الخدمات البيطرية لمعاينة مزارع الدواجن قبل الذبح في بلد المنشأ.
و أكد الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدواجن البرازيلية المجمدة المنتشرة في الأسواق تم فحصها عبر 3 جهات حكومية رسمية هي معهد صحة الحيوان وهيئة الرقابة علي الصادرات والورادات وقطاع الرقابة علي الأغذية بوزارة الصحة.
وأثار انتشار دواجن برازيلية مجمدة بأسعار من ١٢ إلى ١٨ جنيها للواحدة جدلا بين المواطنين وسط شائعات حول فساد تلك الدواجن لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها المحلية أو المستوردة.
وأضاف عبد الكريم أن تلك الشحنات خضعت لفحص لجنة بيطرية متخصصة من الحجر البيطري للوقوف على سلامتها وسلامة المزارع والمجازر التي تخرج منها وذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن انخفاض سعر تلك الدواجن عن غيرها يرجع إلى تاريخ صلاحيتها القصير وزيادة الطلب عليها في السوق.
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