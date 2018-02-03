EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
إحباط تهريب نحو 2 مليون لتر بنزين وسولار للسوق السوداء
السبت 03 فبراير 2018 05:21 م
تهريب الوقود
أخر الأخبار
تهريب الوقود
على مدار شهر
متابعات
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأسفرت تلك الجهود - التي جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار خلال يناير الماضي - عن ضبط 95 قضية محاولة تهريب مواد بترولية بمضبوطات مليون و690 ألفا و873 لتر بنزين وسولار، ونحو 15 ألف إسطوانة بوتاجاز، و262 قضية دقيق مدعم وأقماح، و3 آلاف و871 قضية في مجال المخابز، و546 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.
كما نجحت شرطة التموين في ضبط 14 ألفا و528 قضية فى مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، و39 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 627 قضية في مجال اللحوم والطيور الفاسدة ، و 399 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و16 قضية اتجار في الألعاب النارية بمضبوطات بلغت نحو 70 ألف قطعة متنوعة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا