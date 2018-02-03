إحباط تهريب نحو 2 مليون لتر بنزين وسولار للسوق السوداء

تهريب الوقود

على مدار شهر



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شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.



وأسفرت تلك الجهود - التي جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار خلال يناير الماضي - عن ضبط 95 قضية محاولة تهريب مواد بترولية بمضبوطات مليون و690 ألفا و873 لتر بنزين وسولار، ونحو 15 ألف إسطوانة بوتاجاز، و262 قضية دقيق مدعم وأقماح، و3 آلاف و871 قضية في مجال المخابز، و546 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.



كما نجحت شرطة التموين في ضبط 14 ألفا و528 قضية فى مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، و39 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 627 قضية في مجال اللحوم والطيور الفاسدة ، و 399 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و16 قضية اتجار في الألعاب النارية بمضبوطات بلغت نحو 70 ألف قطعة متنوعة.



وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .