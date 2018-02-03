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عقـــارات
مدبولي: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي دار وسكن مصر
السبت 03 فبراير 2018 04:56 م
وزير الإسكان مصطفي مدبولي
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وزير الإسكان مصطفي مدبولي
بدور إبراهيم
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الوحدات السكنية بمشروعى دار مصر، وسكن مصر، التى يتم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، سواء الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وبدأ تسليمها للحاجزين، أو التى فى مراحل التنفيذ المختلفة.
وخلال تجوله بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل، توجه للوزير عدد من الحاجزين الذين يقومون بالاستلام حاليا، وتقدموا له بالشكر، ولكل القائمين على تنفيذ هذا المشروع المتميز، الذى يوفر لهم ولأسرهم، جودة الحياة، وبأسعار أقل من القطاع الخاص
بينما أكد الوزير أن أحد أهداف الوزارة هو توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، مع تقديم الدعم الكامل لشريحة محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، وإتاحة الوحدات للقادرين بسعرها الحقيقى، وهذا تطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وتفقد الوزير موقع تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، والتى لم تطرح بعد للحجز، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، حيث أشاد الوزير بتقدم الأعمال فى الموقع، على الرغم من بدء التنفيذ منذ نحو 3 أشهر، وصعوبة تضاريس الموقع.
** استثمارات ضخمة
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، حوالي 9 مليارات جنيه، منها 5.50 مليار جنيه بمشروع سكن مصر، و3.5 مليار جنيه بالمرحلة الثالثة بمشروع دار مصر.
وأوضح أن مشروع سكن مصر بالمدينة به 721 عمارة (16808 وحدات) بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع 35 شركة مقاولات و12 مكتباً استشارياً، بدأت التنفيذ، وتم تصميم المرافق ويجرى طرح تنفيذها
وكلف الوزير بسرعة الإعداد لطرح قرعة جديدة للحجز بمشروع سكن مصر، بعدد من المدن.
** تفاصيل سكن ودار مصر
وأضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة: تتوزع عمارات مشروع سكن مصر على موقعين بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 493 عمارة بمنطقة الامتداد (غرب الجامعات - ارض المعارض 1 - ارض المعارض 2)، وتتميز المنطقة بقربها من مشروع دار مصر بالمرحلة الثالثة، ومنطقة الجمعيات، ومحصورة بين الطريق الدائرى الإقليمى الأوسطى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور الجامعة الأمريكية
وقال "بدأ العمل فيها مطلع العام الحالي ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ أول إبريل 2019، بينما يجري تنفيذ 228 عمارة بمنطقة التجمع الثالث (المحلية الثالثة – شمال وجنوب طريق القطامية العين السخنة القديم –بجوار السنترال - مركز خدمات التجمع الثالث – غرب المحلية الاولى – بجوار الجامعة الالمانية)، وتتميز المنطقة بانها آهلة بالسكان، وبها وفرة في الخدمات، وتقع بجوار إسكان الشباب، ومحصورة بين الطريق الدائرى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور جمال عبدالناصر، وبدأ العمل فيها أول نوفمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ أول فبراير 2019.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة بمشروع دار مصر، أضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يجري تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بأرض الجمعيات، كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، بالاضافة إلى منطقة خدمات، باجمالي استثمارات حوالي 3.50 مليار جنيه، وقد بدأ التنفيذ منتصف أكتوبر 2017،
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ منتصف إبريل 2019، موضحاً أن تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، كما يشرف المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم، بالاضافة لقربه من المرحلتين الاولي والثانية بالمشروع، وتم تخطيط المرحلة الاولي به علي مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.
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