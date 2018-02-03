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عقـــارات
أملاك تبيع 75% من مشروعها العقاري بالشروق
السبت 03 فبراير 2018 04:46 م
أملاك
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تمويل
محمود زكي
قالت
دينا أنور مدير قطاع التسويق بشركة أملاك مصر للتطوير العقاري اليوم السبت، إن الشركة
نجحت في في بيع أكثر من 75% من مشروع ميريدا والذي يقع بمدينة الشروق.
وأضافت
في تصريحات اليوم، أن شركة طرحت المرحلة الثالثة من المشروع خلال الفترة
الحالية والتي تضم 20 فيلا وبمساحات تصل إلى 490 متر مربع حيث تقوم الشركة
بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتلك المرحلة على أن يتم الإنتهاء منها
خلال العام الحالي.
وأشارت مديرة التسويق بالشركة أنه من المتوقع انتهاء تسليم المشروع
بالكامل بداية عام 2020 حيث وذلك على مساحة ثماني أفدنة و يبلغ المقدم 10%
والتقسيط على ثماني سنوات.
وأوضحت أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ أول مشروع تجاري لها بمدينة الشروق وذلك على مساحة 4000
متر مربع حيث يشمل المشروع عيادات طبيه وكذلك مكاتب إدارية وعدد من
المحال التجارية حيث يقع المشروع على الطريق الرئيس للحي الخامس بالمدينة.
ولفتت أن الشركة قامت حاليًا بطرح الجزء الخاص بالعيادات الطبية والبالغ عددها
66 وحدة حيث تبلغ المساحات الخاصة بتلك الوحدات بين 47 متر مربع إلى 110 متر مربع و بسعر المتر 25 ألف جنيه خاصة وومن المتوقع أن تشهد
الفترة القادمة زيادة في سعر المتر خصوصًا وأن المول التجاري يقع بمنطقة متميزة بالمدينة.
وأشارت إلى أن تسليم الوحدات خلال ثلاث سنوات ونصف من بداية التنفيذ على ان تبدأ
الأعمال الإنشائية للمشروع خلال 6 أشهر إذ أنه يتم التقسيط على خمس سنوات
بمقدم يصل نسبته إلى 15% من ثمن الوحدة.
تعد شركة املاك مصر للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في القطاع حيث
نفذت أكثر من 155 مشروع (فيلات – عمارات) فى أفضل المناطق الحيوية
والمميزة فى المدن الجديدة (مدينة الشروق – القاهرة الجديدة – هليوبوليس
الجديدة – مدينة بدر).
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