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سيــارات
10 علامات تجارية تغازل عملاءها بعروض الصيانة الشتوية
السبت 03 فبراير 2018 04:32 م
سيارات
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سيارات
شريف عيسى
دشنت 10 علامات تجارية حملات صيانة خلال فصل الشتاء، بداية من فبراير الحالي بخصومات على قطع الغيار، والمصنعية، والسمكرة والدهان، إضافة إلى هدايا مجانية، وإمكانية تقسيط تكلفة الصيانة.
وجاءت حملات الوكلاء فى محاولة تأثر كفاءة السيارات بموجة البرد التى شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، إضافة إلى تحقيق الرواج لمراكز الصيانه التابعة للعلامات التجارية.
من جانبه، قال خالد سعد، مدير عام بريليانس بالمجموعة البافارية للسيارات، إن لجوء الشركات إلى تدشين حملات للصيانة يأتى ضمن مساعيها للتغلب على حالة الركود التى ما زالت تعانيها مبيعات السيارات فى مصر للعام الثانى على التوالى.
وأوضح سعد أن حملات الصيانة المعلنة تتضمن برامج تحفيزية لإعادة العميل لمراكز الصيانة المعتمدة، والتى شهدت معدلات الإقبال عليها على مدار العام الماضى تراجعاً بلغت نسبته 20%، مشيراً إلى تراجع قيمة الجنية وزيادة أعباء مالكى السيارات دفعت الشركات لتبنى برامج تخفيزية بهدف خدمة العملاء.
وتابع: كما ان من الأسباب الأساسية وراء تلك الحملات رغبة الشركات فى الاعتماد على قطاع خدمات ما بعد البيع فى تقليل حجم الخسائر الناجم عن تراجع الإقبال على الشراء، مبيناً أن معدلات الإقبال شهدت نمواً طفيفاً بمراكز الخدمة المعتمدة التابعة لبريليانس خلال الأيام الأولى من الإعلان عن حملة الصيانة.
وأكد جمال عسكر، خبير سوق السيارات، ان حملات الصيانة تعد من الحيل التسويقية التى تلجأ إليها الشركات لاستعادة عملائها لمراكز الصيانة المعتمده، والذين قرروا فى وقت سابق إجراء عمليات الصيانة الدورية والطارئة بالورش بعد القفزات السعرية فى المصنعية وقطع الغيار الأصلية.
وأشار إلى ان تراجع الإقبال على المراكز المعتمدة، إلى جانب الأداء المتواضع لمبيعات الوكلاء تسبب فى تزايد حجم الخسائر التى يعانيها، مما دفعهم للاعتماد على قطع ما بعد البيع فى تقليل فجوة الخسائر، عبر تقديم بعض الخصومات وتقليل هامش الأرباج.
ومن جانبه، قال مصدر مسئول بفيات كرايسلر اوتوموبيل FCA، المالكة للعلامة الأمريكية جيب، إن قرار الشركة بالإعلان عن خصومات تصل إلى 60% عن قطع غيار ومصنعية طراز رينيجيد جاء بهدف رغبة الشركة فى دفع مبيعاتها، واقتناص حصة سوقية من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV.
وأشار المصدر إلى ان قرار الإعلان عن تلك الخصومات جاء فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها سوق تلك الفئة من السيارات، والتى باتت تحتل صدارة اهتمام الراغبين فى شراء سيارة جديدة فى ظل ملائمتها لطبيعة الطرق فى مصر.
ويوضح الجدول التالى العلامات التجارية التى أعلنت بداية فبراير عن حملة الصيانة على طرازاتها:
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