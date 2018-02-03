سيتي تريد سمسارا لإعادة هيكلة مساهمي ألوان للتريكو

سيتى تريد

شريف عمر:



شهدت سوق خارج المقصورة يوم الخميس الماضى، صفقة بقيمة 155 مليون جنيه، على أسهم شركة ألوان للتريكو والصباغة والتجهيز، فى إطار عملية اعادة هيكلة لمساهمى الشركة، وتولت شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، مهام نقل ملكية الأسهم.



وعلمت "المال" أن الصفقة نتج عنها تغير ملكية ألوان، بعد انضمام مجموعة طه جروب التركية، والمستثمر التركى أحمد أوجلو، بدلاً من شركة طه هولدنج، وشركة اوزين التركية.



وشهدت تعاملات شوق خارج المقصورة تنفيذ صفقة بقيمة 155 مليون جنيه على 1.550 مليون سهم من ألون للتريكو، بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد.



وقالت مصادر مقربة من الصفقة أن الوان للتريكو شركة مصرية تأسست عام 2008، برأسمال تركى، وهى شركة تابعة لكلا من شركة طه هولدنج، وشركة اوزين التركية، وتعمل فى مجال صناعة الملابس والخياطة، واعمال الصباغة.



ولفتت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات لـ "المال" إلى أن مصنع ألوان للتريكو مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة فى برج العرب، ويبلغ رأسمالها نحو 110 ملايي جنيه، وتصدر النسبة الأكبر من منتجاتها لأسواق أورويا والولايات المتحدة.



وتعتبر ألوان للتريكو أحد الشركات التابعة لمجموعة طه التركية، وهى إحدى الكيانات التركية العملاقة العاملة فى مجال المنسوجات وتصميم الملابس، والتى بدورها استحوذت على العلامة التجارية LC WAIKIKI، وتملك نحو 16 شركة فى عدد من الأسواق العالمية.



وفى نهايات 2013 نشرت المال رصداً لاكبر 50 شركة عاملة بقطاع الغزل والنسيج من حيث رؤوس الأموال وفقاً لقائمة معدة من الهيئة العامة للاستثمار، واحتلت ألوان خلالها المرتبة 26.



وعلمت "المال" أن شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، تولت مهام تنفيذ نقل الملكية فى البورصة يوم الخميس الماضى، فيما تسعى المجموعة التركية للتوسع بمجال صناعة الملابس بداخل السوق المصرية من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات فى شركة ألوان للتريكو، بجانب شركتها التابعة ريبيرد للملابس الجاهزة، والتى تملك مصنعاً ببرج العرب.



وفى سياق متصل، علمت "المال" أن قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة وصلت إلى 198 ألف جنيه.



وشهدت السوق المحلية فى الفترة الأخيرة حركة استثمارية بقطاع المنسوجات، بدأت بطرح حصة ينحو 40% من رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة بقيمة 900 مليون جنيه، واعتزام شركة كايرو قطن ضخ مزيد من الاستثمارات، ومثلها شركة قطونيل للملابس، بجانب كونكريت والعرفة للملابس، وفى توسعات مرتبطة بتحسن تنافسية القطاع فى اعقاب قرار تحرير سعر الصرف.