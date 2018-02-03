برلماني: مقاطعة الانتخابات لن تجدي.. والداعين لها وجوه مستهلكة

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز



قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب، إن دعوات مقاطعة الانتخابات لن تجدي، والشعب سيقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن يطلقون على أنفسهم نخبة سياسية لا يتعدون كونهم وجوه قديمة مستهلكة، اعتادت الظهور فى موسم الانتخابات فقط وينفذون أجندات أجنبية -على حد تعبيره-.



وأوضح العميري، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك معارضة بناءة في مصر موجودة بالبرلمان، ولها حقها في إبداء رأيها، وهناك من يريدون إعادة الفوضى وعدم الاستقرار عبر دعاوى مقاطعة الانتخابات، متساءلًا: "أين هؤلاء من قتل ضباط الجيش والشرطة في سيناء؟، ولماذا لم نرى لهم أي بيان أو دور في أي هجوم إرهابي على منشآت الدولة المصرية؟".



وأكد أن أصحاب دعوات مقاطعة الانتخابات لا يستحقوا شرف الجنسية المصرية، لأنهم بهذه الدعوات المشبوهة ينفذون أجندات خارجية لا هدف منها سوى النيل من الدولة المصرية، وإعادة الفوضى وعدم الاستقرار مرة أخرى، خاصة وأننا نسير على الطريق الصحيح.



وأشار إلى أن هذه الدعوات يقع أصحابها تحت طائلة القانون ومجرمة قانونًا وفقا لقانون العقوبات المادة 98 ب، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الاساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة، متى كان استعمال القوة أوالإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالى لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة".