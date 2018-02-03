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سيـــاســة
التعليم العالي تبحث تطوير عمل اللجنة المصرية لليونسكو
السبت 03 فبراير 2018 03:08 م
اللجنة المصرية لليونيسكو
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اللجنة المصرية لليونيسكو
المال - خاص
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، اجتماعًا، مع مسئولى العمل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بحضور زينب الوكيل الأمين العام المساعد ومدير عام اللجنة، ومديرى الإدارات التابعة لها، بهدف بحث جهود تطوير العمل داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
واطلع الوزير خلال الاجتماع على الهيكل الإدارى للجنة وتقسيماتها الإدارية وطبيعة عمل كل إدارة منهم.
واستعرض حجم العمل الذي تقوم به اللجنة في إطار دورها كحلقة وصل بين المنظمات الدولية الثلاث (اليونسكو، الألسكو، الإسسكو) والجهات الإدارية المعنية داخل الدولة، وكذلك جهود تطوير العمل الإدارى الداخلى باللجنة واللجان النوعية التابعة لها والمهام التي تقوم بها، وضم شخصيات ذات كفاءة في مجالات عمل كل لجنة.
وبحث عبد الغفار مع الحضور المعوقات التي تواجه عمل اللجنة الوطنية وكيفية تذليلها، ووجه بتفعيل دور الملحق الثقافى المصرى بباريس ليتولى التنسيق بين المنظمة العامة لليونسكو بالخارج وبين اللجنة الوطنية في مصر.
وأكد الوزير على البدء الفورى في المشروعات الخمسة التي تقوم بها اللجنة بعد حصولها على موافقة ودعم منظمة اليونسكو بمبلغ 110 آلاف جنيه والمتمثلة في مشروع "تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة ودعم واستغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروع "التعليم من أجل السلام ـ بناء الشباب للمستقبل"، ومشروع "تعزيز التعاون الإقليمي على تفعيل اتفاقية التراث الثقافي من المنطقة العربية"، ومشروع "التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة"، ومشروع "تمكين النساء والفتيات المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة".
وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات، مشيدًا بالدور الذي قامت به اللجنة عبر تاريخها من خلال المشروعات القومية التي شاركت بها لخدمة مجالات الثقافة والتراث والآثار والتربية والعلوم في مصر، منها مشروع إنقاذ آثار النوبة ومعبد أبو سمبل، طريق الحرير بالتعاون مع الصين، مشروع متحف الحضارة الإسلامية مطالبا بالاستمرار على نفس النهج، والمبادرة بطرح المزيد من المشروعات القومية لخدمة الوطن.
جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول العربية التي صادقت على الميثاق التأسيسى لليونسكو، واحتفلت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في يناير الماضى بمرور 70 عامًا على إنشاء المكتب الإقليمى لليونسكو بمصر وافتتاح المقر الجديد، وتختص اللجنة بتوطيد العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية في مجالات الآثار والثقافة والعلوم والتربية والبيئة والاتصال.
التعليم العالي
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