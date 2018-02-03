العربية للشحن: 28 مليون جنيه خطة استثمارية العام المقبل

- الشركة تتوقع خسائر 13 مليون جنيه



منى عبدالباري



اعتمدت الشركة العربية المتحدة للشحن، خطة استثمارية قيمتها 27.9 مليون جنيه، للعام المالي المقبل 2018 – 2019، توجه لشراء أربعة أوناش لتحسين العمليات الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى تحولها للربحية.



وأوضحت الشركة، في بيان الموازنة التقديرية للعام المالي 2018 – 2019، أن الخطة الاستثمارية ستوجه لشراء معدات استعمال خارج، وذلك في حالة توفر المصدر التمويلي.



وقدرت الشركة خسائرها المستهدفة لنفس العام بقيمة 13 مليون جنيه، ما يشير إلى احتمالية عجزها عن توفير مصادر تمويلية لخطتها الاستثمارية على غرار العام الحالي.



كانت "العربية للشحن"، أعلنت بداية العام المالي الحالي، عن تراجعها في تنفيذ خطتها الاستثمارية التي كانت مقدرة بمبلغ 100 مليون جنيه، نتيجة تلقيها تعليمات من الشركة القابضة للنقل البحري، بإلغاء خطة زيادة رأس المال المقرر تمويل الاستثمارات من خلالها، بحسب تصريحات مصادر بالشركة لـ "المال" آنذاك.



وكانت الشركة القابضة للنقل البحري، المالكة لـ 51% من أسهم المتحدة، وافقت سابقًا على تمويل خطة الاستثمارية للعام المالي 2017 -2018، عبر زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون جنيه، تمول من طرح حصة إضافية بالبورصة بـ100 مليون سهم، قيمة كل سهم جنيه واحد، ما تراجعت عنه القابضة فيما بعد دون أبداء أي أسباب بحسب المصدر.



وتعاني الشركة من خسائر متكررة، خلل في هيكلها التمويلي، وتعقيدات في موقف السيولة بها نتيجة انخفاض الإيرادات وعدم انخفاض المصروفات، بحسب موازنتها التقديرية.



وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي تكبدت العربية للشحن خسائر قيمتها 13.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 12.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.



يشار إلى أن "العربية المتحدة للشحن تكبدت خسائر قيمتها 30 مليون جنيه العام المالي 2016 – 2017، مقارنة بخسائر 20 مليون جنيه العام المالي السابق.